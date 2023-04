Le jeu des 1000 jobs La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Le jeu des 1000 jobs La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 20 avril 2023, Roubaix. Le jeu des 1000 jobs Jeudi 20 avril, 14h00 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Sur inscription Besoin de vous orienter ? De changer de métier ou de vous informer sur le marché de l’emploi ? Découvrez les métiers qui recrutent sur la métropole lilloise. Basé sur un quiz et un jeu d’association , l’atelier des métiers porteurs vous permettra de mieux comprendre la situation de l’emploi sur la métropole, d’identifier les filières les plus dynamiques et de découvrir le top 40 des métiers les plus recrutés sur la métropole. Grâce aux casques de réalité virtuelle, plongez-vous dans des univers métiers ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mie-roubaix.fr/agenda/20-avril-le-jeu-des-1000-jobs/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

