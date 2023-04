Les rencontres du PRIF La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Les rencontres du PRIF La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 19 avril 2023, Roubaix. Les rencontres du PRIF Mercredi 19 avril, 14h00 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Sur inscription Des questions sur : Votre orientation ?

Une formation ?

Les métiers qui recrutent ?

Le financement d’une formation ?

… Nous sommes là pour y répondre ! Au programme de la rencontre : Présentation du Proch’Info Formation, ses missions et ses ateliers.

Actualités de la formation : les nouveaux dispositifs et les prochaines ouvertures de formation !

Présentation de la MiE et de ses actions. La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mie-roubaix.fr/agenda/19-avril-les-rencontres-prif-public/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00 PRIF Rencontre MiE

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Fabrik by MIE - Avant-Poste Adresse 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville La Fabrik by MIE - Avant-Poste Roubaix

La Fabrik by MIE - Avant-Poste Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Les rencontres du PRIF La Fabrik by MIE – Avant-Poste 2023-04-19 was last modified: by Les rencontres du PRIF La Fabrik by MIE – Avant-Poste La Fabrik by MIE - Avant-Poste 19 avril 2023 La Fabrik by MIE - Avant-Poste Roubaix roubaix

Roubaix Nord