Panorama des métiers Services à la personne La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 28 mars 2023, Roubaix. Panorama des métiers Services à la personne Mardi 28 mars, 14h30 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Panorama des métiers Services à la personne La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Vous êtes en quête de sens ? Vous souhaitez exercer un métier où le travail réalisé a un vrai sens et change la vie des autres au quotidien ? Et si les métiers des services à la personne étaient faits pour vous ? Ces métiers font partie de notre quotidien mais sont souvent mal connus, pourtant les avantages sont nombreux : Les métiers des services à la personne offrent souvent une grande flexibilité selon les contraintes des travailleurs : choix du nombre d’heures, adaptation des plages horaires, cumul de plusieurs missions, etc.

Les évolutions professionnelles sont nombreuses : il est possible d’évoluer rapidement au sein des différents métiers dans les services à la personne, voire, pour certaines entreprises, de former leurs équipes afin d’obtenir une qualification pour travailler avec des métiers portés vers l’assistance aux publics fragiles, comme les personnes âgées et handicapées, et les enfants de moins de trois ans.

Les métiers sont variés et permettent d'être reconnu pour ses valeurs humaines et sociales. Le service à la personne est un secteur porteur. Ne ratez pas ce rendez-vous ! Cet atelier consacré à la découverte des métiers des services à la personne s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux scolaires, apprentis et étudiants mais aussi aux personnes en reconversion professionnelle qu'elles soient salariées ou dans des parcours d'insertion professionnelle. Rendez-vous le Mardi 28 mars, à 14h30 à la Fabrik by MiE, 33 Bd du Général Leclerc, Roubaix

