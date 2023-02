Atelier de la Créa’ – Les clés pour maîtriser le référencement web La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Avoir un site web c’est bien, avoir un site web bien référencé c’est mieux. Vous gagnerez en quelques cliques de la visibilité. Pour cela Frantz entrepreneur dans la conception et le référencement vient vous livrer ces conseils. L’objectif de cet atelier est de construire une bonne nomenclature, identifier les points de vigilance et connaitre le fonctionnement du référencement naturel. Animé par Frantz ROUZE de FR design Rendez-vous le : Jeudi 23 mars, de 9h30 à 11h30 à la Fabrik by MiE 33 Bd du Général Leclerc, Roubaix

