Les permanences de la Créa’ La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 28 février 2023, Roubaix. Les permanences de la Créa’ Mardi 28 février, 09h00 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Permanences entrepreneuriat La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “https://www.initiative-lillemetropolenord.fr/”}] Initiative Lille Métropole Nord est une entreprise spécialisée dans le prêt d’honneur, une solution de financement alternative qui vous permet de bénéficier d’un prêt sans intérêts ni garanties. Cette forme de prêt est souvent utilisée pour soutenir les projets de création d’entreprise ou de développement. Si vous avez des questions sur le prêt d’honneur ou si vous voulez en savoir plus sur comment il peut vous aider à financer votre projet, prenez rendez-vous avec Initiative Lille Métropole Nord. Une personne dédiée sera à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à comprendre les détails de ce type de prêt. N’attendez plus et réservez votre créneau de 45 minutes pour bénéficier de l’expertise de Initiative Lille Métropole Nord. Nous vous donnons rendez-vous le : Mardi 28 Février, dès 9h à la Fabrik by MiE 33 Bd du Général Leclerc, Roubaix

Pour en savoir plus : https://www.initiative-lillemetropolenord.fr/

