Tout connaître des métiers de la cybersécurité et trouver sa voie ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France La protection des données et la sécurisation des systèmes d’informations sont devenues des enjeux importants pour toutes les entreprises qu’elles soient publiques ou privées. Elles sont nombreuses à rechercher des personnes qualifiées. Si certains métiers nécessitent la validation d’un master, les candidats diplômés sur des niveaux BAC +2/3 sont aussi très appréciées des recruteurs. Quels sont les métiers qui se cachent derrière la cybersécurité ? Quelles sont les formations existantes sur la métropole lilloise ? Vous êtes en recherche d’une nouvelle voie professionnelle et vous souhaitez mieux connaître les opportunités de cette filière ? Venez découvrir les enjeux de la cybersécurité et les formations disponibles pour accéder à des métiers passionnants : Développeur en solution de cybersécurité

Analyste de la menace cybersécurité

Consultant

Intégrateur de solution de cybersécurité

Gestionnaire de crise de cybersécurité

Administrateur de solution de cybersécurité

…

