L’Atelier de la Créa’ La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 7 février 2023, Roubaix. L’Atelier de la Créa’ Mardi 7 février, 09h30 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Atelier de la Créa’ La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “mailto:creation@mie-roubaix.fr”}] Si vous avez un projet entrepreneurial en cours et des questions sur les différentes options de financement disponibles, cet atelier est fait pour vous ! Les partenaires financiers prendront la parole pour vous présenter leurs possibilités et vous donner des astuces pour rassurer les banques et obtenir le financement dont vous avez besoin pour votre projet.

L’atelier que nous proposons en partenariat avec les acteurs du financement Initiative Lille Métropole Nord, Nord Actif et ADIE vous offrira l’opportunité de découvrir les différentes solutions de financement disponibles sur notre territoire.

L’objectif de cet atelier est de vous permettre de :

Connaître les acteurs du financement locaux

Comprendre les différentes options de financement telles que la garantie, le micro-crédit et le prêt d’honneur

Connaître le bon timing et les subventions auxquelles votre projet peut avoir droit.

N’hésitez pas à participer pour bénéficier de l’expertise de ces acteurs du financement.

Nous vous donnons rendez-vous mardi 7 Février, de 9h30 à 11h30 à la Fabrik by MiE,33 Bd du Général Leclerc, Roubaix

Pour s’inscrire, c’est ici :

Rendez-vous à l'Avant-Poste, 33 boulevard du Général Leclerc, Roubaix – la Fabrik, 1er étage. contact MIE : creation@mie-roubaix.fr, T. 03 59 33 66 00

