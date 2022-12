L’ATELIER DE CO-DEV’ La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

L’ATELIER DE CO-DEV’ La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 24 janvier 2023, Roubaix. L’ATELIER DE CO-DEV’ Mardi 24 janvier 2023, 18h30 La Fabrik by MIE – Avant-Poste Atelier co-dev’ La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:creation@mie-roubaix.fr »}] La Fabrik by MIE (Lille Métropole) propose un ATELIER de CO-DEV : « L’atelier de Co-dev fait avancer ton projet grâce à l’intelligence collective !

avec SINGA »

avec SINGA » RV mardi 24 janvier, 18h30

La Fabrik, 1er étage

Avant-Poste, 33 boulevard du général Leclerc, Roubaix métro/tram Eurotéléport

contact MIE Roubaix : creation@mie-roubaix.fr

T. 03 59 33 66 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T18:30:00+01:00

2023-01-24T20:30:00+01:00 MIE Roubaix

