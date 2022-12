Atelier de co-développement (Entrepreneuriat) La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Atelier de co-développement (Entrepreneuriat) Mardi 24 janvier 2023, 17h30 La Fabrik by MIE – Avant-Poste

Vous rencontrez des problématiques dans votre parcours de création d’entreprise ? L’atelier de co-développement est fait pour vous ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Grâce à l’intelligence collective, nous vous aidons à lever les freins au développement de votre projet ! SINGA, co-animera l’atelier et vous donnera les clés pour avancer dans votre projet entrepreneurial. SINGA est un incubateur spécialisé dans l’interculturalité et les parcours migratoires. Leur spécialité ? Mettre en avant l’origine du porteur pour qu’elle soit un atout dans leur projet. Venez échanger avec les porteurs accompagnés par SINGA et rencontrer l’équipe d’accompagnants ! Les objectifs de l’atelier ? Répondre à un besoin présent, développer son réseau, et s’entraider entre porteur de projet ! Rendez-vous le :

24 janvier à 17h30, A la Fabrik by MiE (Avant-Poste), 33 Bd du Général Leclerc – Roubaix

