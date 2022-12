Atelier de la Créa – Trouver son premier client La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Atelier de la Créa – Trouver son premier client
Lundi 16 janvier 2023, 10h00
La Fabrik by MIE – Avant-Poste, Roubaix

Porteur de projet, comment trouver son premier client ? Explorons ensemble un axe du montage de projet entrepreneurial avec les ateliers de la Créa’ ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Explorons ensemble axe du montage de projet entrepreneurial avec les ateliers de la Créa’ ! Obtenez les clés pour développer votre projet avec un expert de la création d’entreprise !

Comment trouver son premier client ? Vous êtes porteur de projet et vous avez besoin de conseils pour trouver votre premier client ? Dans cet atelier, nos experts vous guiderons pour : Définir la bonne cible

Identifier les moyens de communiquer sur son projet

Convaincre de sa valeur L’atelier sera animé par Entreprendre dans la ville, un incubateur dédié aux habitants des quartiers prioritaires de la ville. Il délivre une formation de l’EM de Lyon et le tout gratuitement ! Maryam Aouregh, porteuse de projet accompagnée par Entreprendre dans la Ville, témoignera de son expérience et partagera ses conseils pour bien réussir sa recherche de client ! Venez les rencontrer et échanger avec eux ! Rendez-vous le :

16 Janvier à 10h, A la Fabrik by MiE (Avant-Poste), 33 Bd du Général Leclerc – Roubaix

