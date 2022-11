Les reporters de l’emploi ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les reporters de l’emploi ! La Fabrik by MIE – Avant-Poste, 25 novembre 2022, Roubaix. Les reporters de l’emploi ! Vendredi 25 novembre, 10h00 La Fabrik by MIE – Avant-Poste

Sur inscription

Reportage sur les métiers des SAP – Ensemble autrement et l’ADAR (visionnage et rencontre avec les entreprises) La Fabrik by MIE – Avant-Poste 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Pour cette 4ième édition des Reporters de l’Emploi, ce sont deux acteurs majeurs dans le domaine des Services à la Personne, L’ADAR et Ensemble Autrement, qui ont ouvert leur « univers » à Ganimete, Yveline et Liliane, 3 candidates du PLIE. L’objectif demeure le même ! Par le reportage, découvrir des métiers qui recrutent… mais par « l’œil et la voix » d’habitants en recherche d’emploi ! Un reportage à destination d’autres habitants pour mieux appréhender des métiers que l’on exerce avec passion et vocation ! Accompagnées durant 4 semaines par un professionnel de la vidéo, MVIDEO, nos 3 reportrices ont découvert les étapes incontournables pour réaliser ce type de support de communication, notamment la création du script et du story board, qui s’apparentent étonnamment aux recherches à mener dans le cadre d’une recherche d’emploi. La journée de tournage leur a permis également de s’imprégner de l’environnement de l’entreprise et de rencontrer des salariés engagés dans leur métier. Nous vous proposons désormais de découvrir leur reportage. A l’issue du visionnage, nos reportrices et les entreprises seront présentes pour répondre à toutes vos questions. Munissez-vous de votre CV car il sera également possible de vous positionner sur les postes ! Alors venez nombreux nous rencontrer lors de la diffusion !

