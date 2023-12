Leonie La Fabrik Bois-d’Arcy, 19 janvier 2024, Bois-d'Arcy.

Leonie Vendredi 19 janvier 2024, 21h00 La Fabrik Sur inscription

A cœur ouvert, Léonie raconte le tourbillon des sentiments d’une génération avide de liberté et d’émotions fortes. Le teint hâlé, sourire aux lèvres, le nouvel album de Léonie vous offre une respiration digne d’un décor de carte postale.

La Fabrik 14 rue du Parc bois d'arcy Bois-d'Arcy 78390 Yvelines Île-de-France Rénovée en 2020 et inaugurée le 1er octobre 2021, La Fabrik est la deuxième salle de spectacles municipale, offrant 130 places assises et 300 places debout. Elle accueille une programmation annuelle de concerts de musiques actuelles et de spectacles stand up.

Ouverte aux artistes locaux et aux jeunes talents, plusieurs configurations y sont réalisables : concerts, spectacles, conférences…

Leonie Groupe musical