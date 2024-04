La Fabrik bal électro-trad « le mange-bal solo Saint-Pardoux-Soutiers, samedi 6 avril 2024.

la FabriK organise son bal solo, 12€, réservation sur HelloAsso, bar associatif-food truck sucré salé, info 06 72 59 68 59

Une soirée bal pour tous, que tu saches danser le trad ou pas !

>>> LE MANGE BAL SOLO <<< Oublie tout ce que tu sais sur l'accordéon et des bals populaires, le Mange Bal vient cuisiner le bal folk en l'arrosant de beat pimenté et de basses juteuses ! >>> CARACOL <<< Folk à danser pour les folles candancées, mené par un duo de diatos débutant mais déterminé. >>> BALZURKA <<< Du bal folk, du chamallow, du doux, du tout doux... >>> DJ FAIT MAISON <<< Free party on the dance floor à la sauce fabrigands ! Billets sur www.helloasso.com/associations/les-fabrigands/evenements/le-bal-a-facettes Adresse 15 rue des 4 Mares Château-Bourdin 79310 St-Pardoux-Soutiers 12 12 EUR. Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-04-06 20:30:00 fin : 2024-04-06

