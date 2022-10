La Fabrik à histoires Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Svres

La Fabrik à histoires Mercredi 19 Octobre – 16h30 Des histoires pour les enfants qui ne sont plus des bébés mais pas encore des très grands! C'est nouveau et c'est tous les mois. Gratuit. Sur inscription A partir de 4 ans

