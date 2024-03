La fabrication du sirop Atelier Bombylius Périgny, samedi 29 juin 2024.

La fabrication du sirop

Découvrez toutes les étapes pour fabriquer soi-même son sirop, sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature

Samedi 29 juin, 09h30, 13h00, 15h30

Atelier Bombylius

Début : 2024-06-29T09:30:00+02:00 – 2024-06-29T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-29T15:30:00+02:00 – 2024-06-29T17:30:00+02:00

Visitez une exploitation agricole bio et découvrez comment fabriquer vos propres sirops à partir de fruits et légumes du jardin. Entrez dans l’atelier, enfilez les tabliers et remontez les manches !

Accueil en fonction des créneaux de réservation entre de 9h30 et 17h30.

Atelier Bombylius 7 domaine de Saint Leu 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny 94520 Val-de-Marne Île-de-France

Atelier Bombylius