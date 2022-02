La fabrication additive au service de l’innovation Polytech Montpellier, 16 mars 2022, Montpellier.

Polytech Montpellier, le mercredi 16 mars à 17:30

JOURNEE NATIONALE DE L’INGENIEUR ——————————– ### « La fabrication additive au service de l’innovation » L’innovation peut prendre de nombreuses formes. L’impression 3D, ou fabrication additive, repousse de nombreuses limites techniques. De nouvelles innovations sont rendues possibles par ces procédés variés, pour divers secteurs industriels, comme l’aéronautique et l’aérospatial, mais aussi dans le domaine de la santé et de nombreux secteurs de recherche (environnement, chimie, électronique, architecture, etc.) Quelles opportunités offrent ces nouvelles technologies ? Quels investissements réclament-elles ? Quels sont les enjeux associés ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons de « mettre un peu d’ordre au présent », en construisant, ensemble, cette conférence 100% interactive ! « L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre. » (Antoine de Saint Exupéry) **Programme:** 17h30 Accueil — Présentation de la plateforme Pro3D (Par A. Chrysochoos) — Présentation de l’IRT Saint Exupéry (Par C. Galy) — Conférence « participative/interactive » sur le sujet ci-dessus, animée par C. Galy, Y. Duhamel, A. Chrysochoos) **PARTICIPERAu choix: Présentiel ou Distanciel:** **– JNI en présentiel sur inscription:** 17h30 Amphi Peytavin, Polytech, Bâtiment 31 place Eugène Bataillon à Montpellier En attente des prochaines mesures, nous vous donnerons ultérieurement les conditions d’accès à la salle, pass, masque, etc… Inscription en cliquant ci-dessous [Inscription weezevent gratuite mais obligatoire en cliquant là](https://my.weezevent.com/jni-2022-iesf-om) **– JNI en webinaire se connecter le jour J:** [Lien d’accès en cliquant là.](https://umontpellier-fr.zoom.us/j/93677389712?pwd=by80bFp1MnpWeWQ0RDQrZk0vd2o5UT09) Vous pourrez interagir en commentaire. **Contact organisateur:** IESF-OM/ [[contact@iesf-lr.org](mailto:contact@iesf-lr.org)](mailto:contact@iesf-lr.org) / 04 67 14 31 03 [www.iesf-om.fr](http://www.iesf-om.fr)

Conférence en présentiel et en webinaire. Entrée libre sur inscription

L’innovation peut prendre de nombreuses formes. L’impression 3D, ou fabrication additive, repousse de nombreuses limites techniques. Opportunités,investissement, enjeux.Conférence 100% interactive !

Polytech Montpellier place eugene bataillon 34000 Montpellier Montpellier Hôpitaux-Facultés Hérault



2022-03-16T17:30:00 2022-03-16T20:00:00