LA FABRICA – JOB DATING Rencontre pour l’emploi dans la culture des personnes en situation de handicap Avignon Avignon, vendredi 23 février 2024.

LA FABRICA – JOB DATING Rencontre pour l’emploi dans la culture des personnes en situation de handicap 3e rencontre pour l’emploi des personnes en situation de handicap dans la culture ! Vendredi 23 février, 14h00 Avignon

à la FabricA du Festival d’Avignon au 11 Rue Paul Achard 84000 Avignon

JOB DATING ouvert aux personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Organisée par France Travail Culture Spectacle Audiovisuel Vaucluse de l’agence Avignon Réalpanier, Audiens, Afdas, Agefiph, Cap Emploi, Thalie santé, Le Fonds de professionnalisation et de solidarité, la Mission Handicap du Spectacle vivant et enregistré, en collaboration avec le Festival d’Avignon.

Vous êtes une personne en situation de handicap et vous recherchez un CDD, CDI, un emploi saisonnier dans la culture, une immersion en entreprise ? Inscrivez -vous !

Métiers concernés : Agents d’accueil, de billetterie, de sécurité, de restauration, administratif, techniciens du spectacle, artistes interprètes, figurants,..

Ce JOB DATING aura lieu le 23 février 2024 de 14H à 17H et permettra aux employeurs du secteur culturel de repérer des profils et-ou recruter des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Les participants pourront proposer leur candidature aux entreprises du secteur culturel.

Cap emploi, Agefiph, France Travail répondront aux questions liées à l’emploi des travailleurs handicapés. L’ AFDAS répondra aux questions en lien avec la formation.

Journée adaptée aux personnes sourdes ou malentendantes, en présence de traducteurs LSF : présentation LSF ici : https://youtu.be/LjBW08EoeG4

* APPORTEZ PLUSIEURS COPIES DE VOTRE CV ACTUALISE*

Vous aurez la possibilité de réaliser un CV Vidéo sur place avec l’IMCA Provence.

Inscription journée de préparation au JOB DATING mardi 20 février 24 à l’agence France Travail Avignon Réalpanier : se présenter, conseil CV et entretien.

