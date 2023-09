Connaître hier pour rêver demain – quartier des trois fontaines La Fabric Salomon Annecy, 14 octobre 2023, Annecy.

Connaître hier pour rêver demain – quartier des trois fontaines Samedi 14 octobre, 10h00, 14h30 La Fabric Salomon Gratuit, inscription obligatoire, RDV devant la Fabric Salomon

Cette déambulation vous invite à un voyage dans le temps entre hier, aujourd’hui et demain dans le quartier des Trois Fontaines.

Découvrez l’histoire industrielle d’Annecy, de Metrix à Salomon en passant par l’usine d’étain. Les maisons et jardins ouvriers jalonnent le parcours jusqu’à la « Friche des rails », témoin de l’ancienne ligne ferroviaire Annecy/Albertville.

En 2020, la ville d’Annecy a choisi d’engager un « urbanisme tactique » pour révéler le quartier avec les habitants. Pour ce faire, une agora a été pensée et aménagée afin de favoriser le dialogue et la rencontre : « La Friche des rails », installation ludique et poétique conçue et réalisée par le collectif Bruit du frigo.

En 2023, ce quartier a été identifié comme l’un des sites prioritaires de l’étude prospective « Annecy 2050 » portée par la Ville d’Annecy.

Laissez-vous guider sur ce territoire en mouvement, d’hier à aujourd’hui, en imaginant son devenir. Partagez vos histoires, perceptions et rêves pour ce quartier.

Visite organisée en partenariat avec Annecy / Ville d’Art et d’Histoire dans le cadre des Journées nationales de l’architecture et des Rendez-vous de la transition

Visites ménées par

Céline Barbier-Kezel, guide-conférencière

Anaïde de Pachtère, architecte et plasticienne

La Fabric Salomon 34 avenue de Loverchy 74000 Annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

