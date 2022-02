La Fable de l’autruche – Collectif Mordu Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Fable de l’autruche – Collectif Mordu Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 8 mai 2022, Nantes. 2022-05-08

Horaire : 17:00 17:40

Gratuit : non 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Danse contemporaine – Jeune public. Faire l’autruche. Cette expression de grande personne, rigolote et un peu absurde. Faire l’autruche ? Cela signifie : ne pas vouloir voir. Chacun peut le faire. Vous l’avez sûrement déjà fait au moins une fois… Mais lorsque l’on fait l’autruche depuis trop longtemps, que se passe t-il ? Et si ce que l’on a enfoui depuis toutes ces années, et rangé dans cette malle que l’on ne souhaite jamais ouvrir, se mettait à faire mine de sortir… Que se passerait-t-il ? Durée : 40 min. Public : à partir de 5 ans Dans le cadre des Rencontres dansées (5 au 8 mai 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

