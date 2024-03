LA EXTRAVAGANZA #2 | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant

TARIFS

Prévente :

cabaret + dj set : 15€ + frais de loc

sur place :

cabaret + dj set – 20€

dj set only (à partir de 22h30) – 5€

Parlons d’une première inoubliable? Alors préparez-vous pour toute une saison rayonnante!

Si vous aviez raté la première de ce show absolument époustouflant, engagé et excitant au Hasard Ludique ne désespérez pas, nous sommes de retour… et encore!!

A chaque fois vous allez avoir une éxpérience Extravaganza Extraordinaire reconnaissable et surprenante, nous serons là pour vous faire voyager!

Pour ce deuxième voyage on vous donne rendez-vous un samedi soir pour vous proposez un after show fiévreux aux musiques et chaleur du Brésil et faire la fête tous.tes ensembles ! Le collectif BICHA enchaînera après le show pour une soirée qui célèbre l’art de faire la fête au Brésil avec notre diva des platines de la nuit parisienne: Nelson Araujo!

* * *

Vous voyez toutes ces barrières qui nous séparent? Elles sont imaginaires… quelqu’un a dit un jour qu’elles étaient là, quelqu’un l’a cru… et on s’est séparé.

La Extravaganza c’est un moment à partager ensemble, un « Autre Ordre » où la bienveillance nous amène à la jouissance.

Être ensemble est un acte révolutionnaire à partager… et pourquoi pas faire ça en chantant, en dansant et en jouissant…?

Alors ! Faisons-le !

Soyons Extravagant.e.s et bienveillant.e.s ensemble!

Et pour vous guider sur cette montée orgasmique et descente aux enfers, un groupe d’artistes sous la direction artistique et la mise en scène de Manly B, ramènera la folie et la chaleur nécessaire pour vous faire baver, bander et rêver le temps d’une soirée au Hasard Ludique.

De la musique live aux acrobaties aériennes, différentes créatures créeront à chaque performance l’illusion que vous aviez déjà rêvée… et des moments dont vous allez, pour toujours, vous rappeler !

« Extravaganzons nous! »

L’équipe :

✨ Miss Manly B

Manly B traverse les frontières, efface les lignes et mange les barrières… chaleureusement elle s’approche de vous, vous secoue un peu et vous enmène en voyage avec vous-mêmes. Bavard, agile et doté de multiples grands talents, Manly B est un artiste hors normes, politique et époustouflant.

✨Lady Ricart (drag-piano-burlesque)

Ancienne professeure de français latin au lycée privé le saint suaire près de narbonne , lady ricart une fleur de Provence droite discipliné le coeur sur la main ,et la main sur coeur , voue une adoration à Wolfgang Amadeus Mozart, c est en 2020 qu’ elle craque et décide de tout plaquer pour percer dans la chanson.

✨Mikhaa (drag – chant)

La seule et unique chanteur.euse qui va vous faire tourner la tête et vous faire prendre de la hauteur avec ces acrobaties vocales. La voix veloutée, large et profonde…

✨Manu Sumalla Pujol (basse)

Une vie que pour ses deux passions. Musicien de scène et Ostéopathe de garage. Bassiste et contrebassiste éclectique qui s’adapte à tout type de show: Drag Queen, cabaret, jazz, rock, funk… S’engage dans chaque projet jusqu’à son dernier souffle, toujours avec le même objectif: une architecture musicale minutieuse afin d’accueillir chaleureusement le show.

✨Hugo (guitare)

Dans les recoins sombres des Studios et des scènes Parisiennes, se cache une ombre au yeux verts. Pleine de Soul est sa Guitare, Jazz est son regard. Ses mélodies, Funky, Bossa, Bluesy, où bien Boogie n’obéissent qu’à un doux rêves.. se murmurer à vos oreilles, et dansez aux bords des lèvres.. Sensuel oui, Extravagant.e aussi..

✨Molly (percussion – danse)

Le rythme est dans ses mains lors que ça percussion bats comme un cœur… Le rythme est dans son corps lors qu’il se donne à la danse et se laisse aller… Assis sur son Cajon, le Jazz dans ses bonnes claques… Molly bats.

✨DJ Nelson Araujo

Créateur de la soirée Bicha. Actuellement derrière les platines de diverses soirées gays aux tonalités pop (Lolita au Club la Nuit, les Follivores au Club Haussmann) et du Rosa-Bonheur des Buttes-Chaumont, Nelson cultive l’art de la dissonance dans ses sets, mélange de musiques tropicales brésiliennes comme le baile funk avec une pointe de house acidulée et beaucoup de disco – entre autres –, avec un goût prononcé pour les transitions brutales.

✨Faustine Furious

Fondatrice du bureau de production Maison Furieuse, elle milite pour que les artistes se réapproprient leurs moyens de production ; vous la trouverez en coulisses, derrière un fichier excel et en imprimé léopard

