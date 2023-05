La Élite + Lerka·Jo @ L’International L’international, 12 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 12 octobre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 14 EUR

Persona Grata présente…

LE PREMIER CONCERT EN FRANCE DE LA ÉLITE

(Synth punk – Tàrrega, ES)

La Élite est un groupe de Tàrrega fondé en 2015.

Nil et Diosito feront des démos pendant quelques années, juste pour le plaisir et sans objectif particulier, si ce n’est de faire de la musique avec des synthétiseurs et des boîtes à rythmes.

Ce n’est qu’en 2020, à la fin de la pandémie, qu’ils sortent de nouveaux morceaux et commencent à jouer en live. Depuis, le groupe n’a cessé de grandir en enchaînant les singles entêtants, puis en sortant leur premier album NUEVO PUNK, le tout ponctué par des concerts électriques, irrévérencieux et effrontés, remplissant pratiquement toutes les salles par lesquelles ils passent.

Lerka·Jo

(Fusion punk – FR/UA)

En 2014 à 14 ans, Lerka·Jo arrive d’Ukraine suite à l’annexion

de la Crimée par la Russie. Elle vit alors dans un foyer à Toulouse.

Ce parcours l’a aidé à développer un fort caractère, une grande

autonomie et une soif insatiable de liberté.

Sa musique reflète sa personnalité pétillante et joyeuse ainsi que

son ouverture d’esprit. Du pop-punk au rap en passant par l’électro voire le métal, Lerka·Jo expérimente, sur des morceaux chantés en français, en russe, en anglaise et en ukrainien, parfois tout ça dans un même morceau.

Sur scène, les textes sont scandés par une pile électrique, qui déploie toute sa spontanéité et son humour, accompagnée de Thomas, guitariste et compositeur.

Dans un monde où de nombreuses crises s’enchainent et laissent peu de perspectives à la jeunesse, Lerka·Jo appelle à l’optimisme et à l’espérance. Elle refuse l’immobilisme ou la fuite. Pour elle, le multi-culturalisme, la solidarité et la remise en cause sont les clefs d’un monde plus heureux.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/1jv4rr1Iq https://fb.me/e/1jv4rr1Iq https://dice.fm/event/x263l-la-lite-12th-oct-linternational-paris-tickets

La Élite + Lerka·Jo @ L’International (Paris) // 12.10.2023