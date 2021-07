La dystopie des heures creuses Martigues, 3 août 2021-3 août 2021, Martigues.

La dystopie des heures creuses 2021-08-03 – 2021-08-03 Parc de La Rode Avenue Président Salvador Allende

Martigues 13500

L’ennui est il le point de départ inévitable de la création ?

Avant, il y a le bruit assourdissant, le mouvement et la rumeur du monde qui inhibent trop souvent les idées et nouvelles intentions.

Déjouons le présent afin de le rendre plus palpable !



Cie AYAGHMA

Un mât chinois, un sol accueillant, deux corps en mouvement, des imaginaires à partager.

