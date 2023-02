La Dynamo sous toutes les coutures : déambulation marionnettiques 7 rue des douves Redon Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

La Dynamo sous toutes les coutures : déambulation marionnettiques 7 rue des douves, 22 avril 2023, Redon . La Dynamo sous toutes les coutures : déambulation marionnettiques 7 Rue des Douves 7 rue des douves Redon Ille-et-Vilaine 7 rue des douves 7 Rue des Douves

2023-04-22 – 2023-04-22

7 rue des douves 7 Rue des Douves

Redon

Ille-et-Vilaine L’exposition La Dynamo met en lumière les univers singuliers des 4 compagnies?: Drolatic Industry, Rouge Bombyx, It’s Ty Time et On t’a vu sur la pointe. Durant la visite, vous découvrirez pas moins d’une cinquantaine de marionnettes, de différentes factures et techniques, qui jouent, joueront, ou ont joué dans les spectacles de nos répertoires. Vous profiterez même d’une démonstration de marionnettes. Story-board, scénographies, carnets de croquis de mise en scène, prototypes, sont autant d’éléments qui vous révèlent les secrets de la création. Un petit trou dans la lorgnette pour découvrir l’Art de la Marionnette! Une immersion d’une heure trente pour enfants, adolescents, adultes, seniors! Réservation conseillée. contact@la-dynamo.fr +33 7 62 41 47 72 http://www.la-dynamo.fr/ 7 rue des douves 7 Rue des Douves Redon

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Redon Ille-et-Vilaine 7 rue des douves 7 Rue des Douves Ville Redon lieuville 7 rue des douves 7 Rue des Douves Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon /

La Dynamo sous toutes les coutures : déambulation marionnettiques 7 rue des douves 2023-04-22 was last modified: by La Dynamo sous toutes les coutures : déambulation marionnettiques 7 rue des douves Redon 22 avril 2023 7 Rue des Douves 7 rue des douves Redon Ille-et-Vilaine 7 rue des douves Redon ille-et-vilaine

Redon Ille-et-Vilaine