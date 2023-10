ATELIER FOCUS SUR LES METIERS DE L’AIDE A DOMICILE La Dynamo Chambon-sur-Voueize Catégories d’Évènement: Chambon-sur-Voueize

Mercredi 4 octobre, 10h00
La Dynamo
gratuit sur inscription

Venez découvrir des métiers grâce à une animation ERIP : nous visionnerons des

vidéos métiers et explorerons des fiches métiers. A l’issue de cet atelier, il vous sera

possible d’être orienté vers un expert du secteur d’activité exploré !

Partez à la découverte des métiers de l'aide à domicile, un secteur dynamique en recherche permanente de collaborateurs !

La Dynamo
ZA des granges
23170 Chambon sur Voueize
Chambon-sur-Voueize
23170 Creuse
Nouvelle-Aquitaine
erip.estcreuse@mef23.fr
0519610010

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:30:00+02:00

atelier découverte des métiers
Mercedes Fourgeaud

Age min 16
Age max 65

