Bouches-du-Rhone Après avoir présenté les caractères généraux de la Durance et son régime, je reconstituerai son histoire géologique en commençant par le plus visible, donc le plus récent, puis en remontant le temps jusqu’aux origines datées de l’ère tertiaire. Le Muséum d’Histoire Naturelle vous propose une conférence animée par André Cerdan – géologue-CEN-PACA contact_museum@mairie-aixenprovence.fr +33 4 88 71 81 81 Parc Saint Mitre 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence

