L’atelier des Motifs La Duchesse Lyon, 5 juillet 2023, Lyon.

L’atelier des Motifs 5 et 7 juillet La Duchesse Pour les grands et les moins grands à partir de 6 ans et gratuit

Imaginez et créez des motifs simples et colorés en s’amusant !

Venez élaborer des formes, les combiner et les répéter pour créer une composition à la peinture grand format.

Si cela vous a plu, retrouvez-nous les 21 et 22 Juillet à l’occasion de « Un été au Château », pour la version plein air et au sol ! Au programme sur ces deux jours : de multiples ateliers gratuits, créatifs et ludiques ! Plus d’informations sur notre site : https://troisiemecolline.org/ et dans l’agenda de l’été culturel.

La Duchesse 108 Rue Jean Fournier, 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://mafricheurbaine.fr/duchere [{« link »: « https://troisiemecolline.org/ »}] La Duchesse est une occupation temporaire de Ma Friche Urbaine 2021-2026. Elle est née dans le cadre de la démolition de la barre du 101 rue des Fougères et mène un projet de transition par un lieu d’accueil pour les habitants et des locaux d’activités professionnelles.

troisièmeCOLLINE s’est implantée dans le quartier de la Duchère en 202O. Elle mène des actions dans les différentes structures du quartier et a donc proposé à la Duchesse d’y mener ses interventions. Arrêt Duchère-Chateau bus 66 et C14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

2023-07-07T17:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

© graphisme Edwige Gandon – Photo Clémentine May