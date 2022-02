« la duchesse d’Angoulême, “seul homme de la famille” ? » Chapelle expiatoire Paris Catégorie d’évènement: Paris

« la duchesse d’Angoulême, “seul homme de la famille” ? » Chapelle expiatoire, 19 mars 2022, Paris. « la duchesse d’Angoulême, “seul homme de la famille” ? »

Chapelle expiatoire, le samedi 19 mars à 14:30

“seul homme de la famille” ? —————————- Fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Madame Royale est une survivante de la Révolution. Libérée puis exilée en 1795, elle revient en France en 1814 auréolée de son statut de fille du « roi martyr ». Elle est la seule à se dresser face au retour de Napoléon en 1815. Celui-ci dit qu’elle est « le seul homme de la famille des Bourbons », reconnaissant son courage politique mais aussi négation de sa féminité. Mariée au duc d’Angoulême, fils de Charles X, elle incarne la continuité dynastique jusqu’à sa mort en 1851. Son souvenir marque durablement la Chapelle expiatoire.

Plein tarif 6€ Gratuit pour les moins de 26 ans

Pour la journée internationale des droits des femmes, la Chapelle expiatoire (CMN) propose des visites commentées autour des grandes figures féminines de la Révolution et de la Restauration. Chapelle expiatoire 29 rue pasquier Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle expiatoire Adresse 29 rue pasquier Ville Paris lieuville Chapelle expiatoire Paris Departement Paris

Chapelle expiatoire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« la duchesse d’Angoulême, “seul homme de la famille” ? » Chapelle expiatoire 2022-03-19 was last modified: by « la duchesse d’Angoulême, “seul homme de la famille” ? » Chapelle expiatoire Chapelle expiatoire 19 mars 2022 Chapelle Expiatoire Paris Paris

Paris Paris