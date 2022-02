La duchesse d’Angoulême : bien plus que l’orpheline de la Révolution Auditorium du château de Versailles, 31 mars 2022, Versailles.

Auditorium du château de Versailles, le jeudi 31 mars à 15:15

**Par Matthieu Mensch, Docteur en Histoire et membre associé du laboratoire ARCHE – Faculté des Sciences Historiques – Université de Strasbourg** Unique enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette à avoir survécu à la Révolution, la princesse Marie-Thérèse Charlotte de France revient en France en 1814 à la suite de son oncle devenu le nouveau roi Louis XVIII. Après avoir été emprisonnée de 1792 à 1795, et connu l’exil avec sa famille française de 1799 à 1814, elle revient à Paris, au sein d’une cour privée de reine. Seule femme au sein d’une famille où les hommes sont jugés médiocres, la princesse cristallise dès les Cent-Jours, et plus particulièrement pendant la Révolution de Juillet, les haines et les rancœurs envers la Restauration. On voit particulièrement se développer un type de caricatures où la duchesse perd son statut de femme dans une inversion des genres qui vise aussi bien à la critiquer qu’à avilir les hommes de sa famille.

Une conférence de la Société des Amis de Versailles pour découvrir le portrait de l’unique enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette à avoir survécu à la Révolution.

