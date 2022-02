La Duchesse Chédigny, 30 avril 2022, Chédigny.

La Duchesse Chédigny

2022-04-30 20:30:00 – 2022-04-30 22:00:00

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny

Eugénie de la Galantière, jeune duchesse du 19e, délaisse à l’instar de ses parents farfelus les codes de la noblesse pour embrasser les Sciences. Ses recherches déplaisent fortement au Pouvoir… Ses propos, son faux-cul dérangent, on la croit folle. Accusée de calomnies, Eugénie se retrouve devant la Justice de notre époque…

La Duchesse s’en sortira-t-elle ? Une seule certitude : cette pièce embarque le public de par sa finesse et son humanité. Elle est une ode à la liberté et à la fantaisie naturelle et clownesque. Un remède radical contre la morosité !

www.madelinefouquet.fr

Compagnie BODOBODÓ

Madeline Fouquet – AUTEURE

Claudie Ollivier – INTERPRÉTATION

Chédigny

