LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE EN TERRE (IN)CONNUE – RESTITUTION Lieuran-Cabrières OT DU CLERMONTAIS Lieuran-Cabrières Catégories d’Évènement: Hérault

Lieuran-Cabrières

LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE EN TERRE (IN)CONNUE – RESTITUTION, 25 mars 2023, Lieuran-Cabrières OT DU CLERMONTAIS Lieuran-Cabrières. LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE EN TERRE (IN)CONNUE – RESTITUTION Mas Roujou Lieuran-Cabrières Herault

2023-03-25 17:30:00 – 2023-03-25 Lieuran-Cabrières

Herault Lieuran-Cabrières Balade sonore et lectures par le service Patrimoine du Clermontais et les complices de l’exploration

Vous n’avez pas pu être là le 11 juin dernier ? Revivez, autrement, cette journée Regards croisés sur la Dourbie. Et si vous en étiez, alors, profitons de ce moment pour nous retrouver.

16h30 Découverte de la balade sonore « Les moulins de la Dourbie »

17h30 Remise du carnet de voyage

18h30 Verre de la convivialité

Parcours moins d’1 km – Niveau Facile – Gratuit Balade sonore et lectures par le service Patrimoine du Clermontais et les complices de l’exploration

Vous n’avez pas pu être là le 11 juin dernier ? Revivez, autrement, cette journée Regards croisés sur la Dourbie. Et si vous en étiez, alors, profitons de ce moment pour nous retrouver. +33 4 67 96 23 86 Lieuran-Cabrières

dernière mise à jour : 2023-02-07 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lieuran-Cabrières Autres Lieu Lieuran-Cabrières Adresse Mas Roujou Lieuran-Cabrières Herault OT DU CLERMONTAIS Ville Lieuran-Cabrières OT DU CLERMONTAIS Lieuran-Cabrières lieuville Lieuran-Cabrières Departement Herault

Lieuran-Cabrières Lieuran-Cabrières OT DU CLERMONTAIS Lieuran-Cabrières Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lieuran-cabrieres ot du clermontais lieuran-cabrieres/

LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE EN TERRE (IN)CONNUE – RESTITUTION 2023-03-25 was last modified: by LA DOURBIE, EXPLORATION SENSIBLE EN TERRE (IN)CONNUE – RESTITUTION Lieuran-Cabrières 25 mars 2023 Hérault Lieuran-Cabrières Lieuran-Cabrières, Hérault Mas Roujou Lieuran-Cabrières Herault OT DU CLERMONTAIS

Lieuran-Cabrières OT DU CLERMONTAIS Lieuran-Cabrières Herault