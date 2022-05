LA DOURBIE, EXPLORATION EN TERRE (IN)CONNUE Lieuran-Cabrières, 11 juin 2022, Lieuran-Cabrières.

LA DOURBIE, EXPLORATION EN TERRE (IN)CONNUE

2022-06-11

Lieuran-Cabrières Hérault

La Dourbie. Quand on l’évoque, elle dit bien souvent quelque chose : « Mais, ce n’est pas en Aveyron ? Aaahh, c’est la rivière qui passe à Villeneuvette… Et après, où va-t-elle ? ». La Dourbie, une rivière discrète, voire méconnue du territoire. Et en même temps, des souvenirs à la pelle pour « les habitants de la vallée ». Un foison d’éléments patrimoniaux naturels, culturels, bâtis… du Clermontais. Une journée remplie de partage, de découverte, suivie d’une soirée musiques et papilles avec repas, dégustation de vin et concert. Dés 12 ans. Gratuit sur réservation.

Alors, prêts à chausser vos baskets pour l'explorer ?

Lieuran-Cabrières

