La Douleur, 13 décembre 2022

La Douleur



2022-12-13 – 2022-12-18

10 37 Déchirante dans son dépouillement, elle fut l’immense Phèdre du regretté Patrice Chéreau. Ensemble, ils se sont emparés de La Douleur, d’abord à l’occasion d’une lecture, puis dans une forme plus élaborée mais jamais sophistiquée.



Assise à table, sans pathos, la comédienne déploie une riche palette émotionnelle pour donner à entendre l’indicible : la fièvre de l’attente insupportable de l’être aimé, déporté dans un camp de concentration en 1944, puis la sidération que provoque son retour après la libération. Prennent ainsi corps les mots terriblement humains de l’autrice qui écrit « la douleur est une des choses les plus importantes de ma vie » ; au théâtre, ceux-ci s’offrent comme un puissant baume.



Texte de Marguerite Duras

Reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang

Sous l’oeil de Thierry Thieû Niang

Création lumière : Gilles Bottachi



Avec Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française

Molière de la meilleure comédienne 2010

Dominique Blanc porte d’une manière simplement bouleversante la parole brute et nue de Marguerite Duras.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3687-la-douleur

