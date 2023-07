Concert tribute « LET’S GOLDMAN » La Dorlière Beauzac, 18 novembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Concert tribute, LET’S GOLDMAN à l’Espace « La Dorlière » de BEAUZAC.

NOUVEAU CONCERT ! «Pour les Autres». Réservation en ligne sur (www.billetweb.fr) – TROUVER UN BILLET – BEAUZAC).

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

La Dorlière

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



LET?S GOLDMAN tribute concert at Espace « La Dorlière » in BEAUZAC.

NEW CONCERT! « Pour les Autres ». Book online at (www.billetweb.fr) ? FIND A TICKET – BEAUZAC)

Concierto homenaje, LET’S GOLDMAN en el Espace « La Dorlière » en BEAUZAC.

NUEVO CONCIERTO « Por los demás ». Reserva en línea en (www.billetweb.fr) ? ENCONTRAR UNA ENTRADA – BEAUZAC)

Tribute-Konzert, LET?S GOLDMAN im Espace « La Dorlière » in BEAUZAC.

NEUES KONZERT! « Pour les Autres » (Für die Anderen). Online-Reservierung unter (www.billetweb.fr) ? EINE EINTRITTSKARTE FINDEN – BEAUZAC)

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron