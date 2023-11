Soupe aux choux à emporter La dorlière Beauzac, 11 novembre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Soupe aux choux à emporter, fromage et dessert. Espace la Dorlière.Organisée par l’association LES TREMPATIOU . Prix : 12€ . Réservation avant le 04 Novembre à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron bureau de Beauzac ou auprès des bénévoles..

2023-11-11 18:30:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

La dorlière

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Takeaway cabbage soup, cheese and dessert. Organized by the LES TREMPATIOU association. Price: 12? Reservations by November 04 at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office, Beauzac office, or with volunteers.

Sopa de col para llevar, queso y postre. Organizado por la asociación LES TREMPATIOU. Precio: 12 euros. Las reservas deben realizarse antes del 04 de noviembre en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron, en la oficina de Beauzac o con los voluntarios.

Kohlsuppe zum Mitnehmen, Käse und Dessert. Organisiert von der Vereinigung LES TREMPATIOU. Preis: 12 ? Reservierung vor dem 4. November im Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron, Büro Beauzac, oder bei den Freiwilligen.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron