La gouvernance de la donnée est un domaine complexe auquel les collectivités territoriales s’attachent, mais qui peut paraître plus secondaire dans un contexte de crise sanitaire où les priorités ont été bouleversées. La donnée est pourtant un facteur clé pour gérer et sortir de la crise. Données de gestion courante, données statistiques, données en temps réel, trois typologies de données qui servent des impératifs différents pour traiter et anticiper les impacts sociaux actuellement en jeu. Lors de ce webinaire, Open Data Gazette propose de partager des exemples concrets d’usages et de traitements de la donnée pour réagir à court terme, pour préparer les plans d’actions, et mettre en place l’observation sociale. * La donnée en temps réel et la donnée courante permettent de réagir et de gérer au quotidien. Elles ne permettent pas l’anticipation des trajectoires et la conception maîtrisée des plans d’actions. Pourquoi? Eclairages. * Soucieux d’aider les Départements et les collectivités territoriales dans les obligations qui sont les vôtres en matière d’Observation Sociale, et de vous accompagner pour mieux relever le défi de la crise sociale qui s’annonce, le service Open Data Gazette a conçu un observatoire social clé en main en data, qui au-delà des données de gestion des collectivités, facilite et sert l’anticipation des trajectoires à moyen terme, et l’adaptation de l’action publique. * Pourquoi et Comment ? Rémi Berthier – DGA du Territoire de Belfort et Nicolas Aury – Directeur du développement Open Data Gazettese proposent de vous l’exposer et d’en échanger avec vous. L’animateur : Guillaume Doyen, Directeurs des Rédactions des Médias collectivités du groupe Infopro Digital (Gazette des commune / courrier des Maires / Lettre du Cadre / Technicités…), a accepté de se prêter à l’animation de cette intervention.

