Concert Elimberri La Doline, Sébazac (12), 10 novembre 2023

Concert Elimberri Vendredi 10 novembre, 21h00 La Doline, Sébazac (12) 10€ adh 8€ gratuit moins de 16

Vendredi 10 novembre, à 21h

La Doline, Sébazac

Le spectacle Elimberri de Pantxix Bidart et Primaël Montgauzí c’est la rencontre de deux cultures et deux langues sœurs, la basque et la gasconne. Les deux artistes les font dialoguer, chanter, s’harmoniser de manière actuelle, faisant rejaillir leur sagesse ancestrale dans notre monde contemporain. On se sent hors du temps, comme une veillée près du feu, transporté par la musique, les contes et les légendes, par la douceur des chants et la poésie des mots.

source : événement Concert Elimberri publié sur AgendaTrad

La Doline, Sébazac (12) La Doline, 12740 Sébazac, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

