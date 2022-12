Bal Scène ouverte La Doline, Sébazac (12)

Bal Scène ouverte La Doline, Sébazac (12), 19 février 2023, . Bal Scène ouverte Dimanche 19 février 2023, 15h30 La Doline, Sébazac (12)

libre

avec Musiciens inscrits La Doline, Sébazac (12) La Doline, 12740 Sébazac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40097 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Chaque hiver Trad en 4d propose un bal un dimanche après-midi. C’est sous forme de scène ouverte, donc musiciens, ou chanteurs, si vous avez envie de jouer/chanter pour faire danser, n’hésitez pas à vous annoncer, la scène est à vous ! Danseurs, danseuses, nous comptons sur vous pour enflammer le parquet de la Doline ! inscriptions renseignements au 06 07 30 55 38 ou 06 74 75 45 77 source : événement Bal Scène ouverte publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-19T15:30:00+01:00

2023-02-19T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu La Doline, Sébazac (12) Adresse La Doline, 12740 Sébazac, France Age maximum 110 lieuville La Doline, Sébazac (12)

La Doline, Sébazac (12) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//