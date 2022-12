Concert chants occitans avec le trio « Qual sap » La Doline, Sébazac (12)

5 €

avec Qual Sap La Doline, Sébazac (12) La Doline, 12740 Sébazac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40096 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Un après-midi d’hiver autour de la chanson traditionnelle, avec cette année le trio villefranchois Qual sap : Francis Alet, Jean-Claude Blanc, Christian Sépulcre, viendront nous interpréter des poèmes de Joan Bodon qu’ils ont mis en musique et arrangés vocalement, avec l’accordéon en accompagnement. On ne se lasse pas d’écouter Bodon, et ce trio lui rend un bel hommage . En 1ère partie, l’atelier de Trad en 4d chantera une partie de son répertoire, le thème de cette saison étant « les chants de travail, les métiers ». Ce moment musical se clôturera autour d’un vin chaud. source : événement Concert chants occitans avec le trio « Qual sap » publié sur AgendaTrad

