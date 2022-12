Rencontre musiciens chanteurs La Doline, Sébazac (12)

organisé par Trad en 4d La Doline, Sébazac (12) La Doline, 12740 Sébazac, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40095 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Rencontre du mois, à partir de 14h 30, pour les musiciens, à la Doline, 15h pour les chanteurs, salle des associations (Tourette) ouverte à toute personne souhaitant partager un répertoire de musiques ou chants à danser. musiciens d’un côté, chanteurs de l’autre, puis un moment tous ensemble.. Les musiciens travailleront un temps par groupes, duos, trios.. selon le répertoire, les affinités.. et mettront en place quelques morceaux pouvant se jouer au cours du bal du soir, ou d’un prochain..puis finiront par un « boeuf », tous ensemble ! A 19h, apéritif et repas partagés, 20h45, bal trad, animé par les groupes participant à la rencontre de l’après-midi, puis scène ouverte ! Pour cette soirée, nous aurons le plaisir de recevoir les « 12violoneux » Musiciens, chanteurs, n’hésitez pas à venir, avec votre instrument, ou votre voix.. Danseurs danseuses, nous vous attendons sur le parquet de la Doline ! source : événement Rencontre musiciens chanteurs publié sur AgendaTrad

