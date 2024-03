LA DOLCE VITA (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse, samedi 13 juillet 2024.

LA DOLCE VITA (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES Toulouse Haute-Garonne

Florian Sempey chante les plus belles mélodies napolitaines

Le baryton star Florian Sempey, Barbier de Séville emblématique de sa génération, s’empare d’un répertoire jalousement gardé par les ténors. O Sole Mio, Santa Lucia, Funiculi Funicula mais aussi Caruso et de nombreuses autres mélodies seront au programme.

Florian Sempey est accompagné de Julien Martineau (mandoline) et Éric Franceries (guitare et arrangements) qui se produisent dans le monde entier, et de Yann Dubost (contrebasse), supersoliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 21:00:00

fin : 2024-07-13 22:30:00

AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

