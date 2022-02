La DJ’s Party La Scène, 17 février 2022, Aix-en-Provence.

La DJ’s Party

La Scène, le jeudi 17 février à 20:00

17 h : Ouverture des portes 20h00 : La DJ’S PARTY 4 Époques mythiques, 4 DJ’s légendaires, sur le dance floor le plus cool au monde ! Daddy-J, Capt’ain Axel, MC Kwet et Lady Berlue ! 20-21h : Les Années 70 par DADDY-J La musique c’est sa passion. Il l’écoute, il la dévore, il la consomme et il en joue ! A la guitare, a la basse ou derrière les tourne-disques vinyles, ce qu’il préfère c’est le son des années 70 ! Avec Led Zeppelin, les Bee Gees ou Boney M, faites un tonnerre d’applaudissement à DADDY-J ! 21-22h : Les Années 80 par CAP’TAIN AXEL La musique c’est son voyage ! Alors c’est comme ca, quand la musique est bonne, il nous embarque un peu plus près des étoiles ! Evidemment, ce qu’il préfère sur son Radio K7, c’est le son des années 80 ! Avec Indochine, Téléphone et les Rita Mitsuko, faites un tonnerre d’applaudissement a CAP’TAIN AXEL ! 22-23h : Les Années 90 par MC KWET La musique c’est son oxygène ! Mais qu’est-ce que tu fais? Tu fais le rythme ? La cadence? La chanson alors ? Lui, c’est sur sa platine CD, qu’il accorde ses basses et ce qu’il préfère c’est le son des Années 90 ! Avec Daft Punk, I Am ou Gala, 1,2,3,4 faites un tonnerre d’applaudissement à MC KWET 23-24h : Les Années 2000 par LADY BERLUE La musique c’est son péché ! Elle la chante, elle la hurle, elle la vibre ! A Ibiza ou dans l’endroit le plus cool au Monde, elle ce qu’elle préfère sur son lecteur MP3, c’est le son des années 2000 ! Avec David Guetta, Shakira ou Lady Gaga faites un tonnerre d’applaudissement a LADY BERLUE

♫♫♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T20:00:00 2022-02-17T23:59:00