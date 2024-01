MALIK FARES – MALIK FARES DANS EN FAMILLE LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, samedi 13 avril 2024.

Un micro, du stand up, des confessions, et de l’ improvisation.Résumé: du spectacle: Un artiste, un micro, de l’improvisation, des anecdotes, et des confessions qui déclenchent les fous rires de la salle :bienvenue chez Malik fares !Credits auteurs: Malik Fares

Tarif : 14.50 – 18.50 euros.

Début : 2024-04-13 à 21:00

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75