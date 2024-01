LEILA AMARA ‘INDOMPTABLES’ LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, vendredi 29 mars 2024.

La promenade pétillante, un brin provocante, pleine de douceur d’une femme libre.Résumé du spectacle : en quelques lignesIndomptables, ou trois générations de femmes pas toujours souveraines de leurs états. Certains sont en révolte et sacrément secoués : il n’en est pas un où quelque chose ne vole en éclats de voix, de perles ou de rires !Leïla vous emmène, tour à tour, en voyage dans son enfance aux interdits multiples, dans sa vie de femme, de comédienne…Devenue maman à son tour, les inquiétudes de ses parents deviennent alors les siennes.D’indomptables à indomptées, le chemin est parfois long, difficile et si l’amour universel n’y règne pas toujours, l’émotion et l’humour singulier y ont droit d’ingérence.Je viens de là mais ne m’attendez pas là-bas, je n’y serai pas .Auteur : Marie-Pascale Osterrieth, Leïla AmaraArtiste : Leïla AmaraMetteur en scène : Marie-Pascale OsterriethDurée 70 minutes

Tarif : 16.00 – 27.30 euros.

Début : 2024-03-29 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75