RÉPONSES DE MECS, RÉPONSES DE MEUFS LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 9 mars 2024, Paris.

RÉPONSES DE MECS, RÉPONSES DE MEUFSCélibataire ou en couple, heureux ou en galère, venez avec des questions, repartez avec des réponses !Venez découvrir les réponses à vos questions sentimentales et sexo, dans un spectacle interactif dans lequel il est possible d’échanger sur ses propres questionnements.Avec humour, légèreté et décontraction, l’équipe derrière le podcast Réponses de mecs, réponses de meufs et Les Gentilshommes propose de trouver des réponses à vos questions autours des relations sentimentales, amoureuses et sexuelles, dans un spectacle interactif, amusant et unique.Chaque samedi soir, vêtu de sa plus belle chemise, Pascal vient animer le débat autour d’un sujet qu’on choisit tous ensemble. Les rencontres, les plans cul, le ghosting, la séparation mais aussi le ménage, la charge mentale et les meilleures techniques pour choper ou pour rompre… Tous les sujets seront abordés !Ensemble et sans tabous, on va échanger et répondre aux questions qu’on se pose toutes et tous autour des relations amoureuses.Le ton est léger et les punchlines vont fuser, si, si… on est quand même là pour se marrer hein ! Et qui sait si le résultat ne deviendra pas un épisode du podcast Réponses de mecs ou Réponses de meufs ?!Auteurs : Nicolas Benzadon & Pascal JaubertMise en scène : Nicolas Benzadon & Pascal JaubertArtiste : Pascal Jaubert

Tarif : 15.50 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 18:00

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75