SCHNECKE LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 27 février 2024, Paris.

-Auteur : Marianne Content-Artiste : Marianne Content-Metteuse en scène : Karine Marchi-Spectacle à partir de 12 ans-One Woman Show-Thématique : humour-Langue : français-Durée : 1h10 Mariage, bébés, boulot. Voilà ce qui est attendu de moi pour réussir ma vie. J’ai tout essayé pour rentrer dans ces cases mais je me sens toujours en décalage. Pour ma tante, le plus important c’est de faire bonne figure , même si tout le monde sait qu’elle met un doigt dans le cul de monsieur le maire tous les lundis soir. Alors moi j’envie les schneckes* dont la vie est fluide, douce et orgasmique. *Schnecke : nom singulier qui peut désigner un escargot, une nana, une viennoiserie, un volute, une vis, un os de l’oreille, une personne lente ou une vulve.Le Saviez-vous ? •1ère partie de Verino, Arnaud Tsamère, Olivier de Benoist et Karim Duval•Gagnante du Festival d’humour « La vague du rire » (Prix du Jury) – Orchies, 2023•Gagnante du Festival d’humour « Histoire d’en rire » (1ère) – Lyon, 2022•Gagnante du Festival d’humour « Rire sans Frontières » (3ème) – Saint-Gaudens, 2022•Finaliste du Concours national d’humour Kandidator – Paris, 2022•Gagnante du Festival « Talents de Scène » (Prix de L’humour) – Nevers, 2021

Tarif : 16.50 – 21.00 euros.

Début : 2024-02-27 à 19:30

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75