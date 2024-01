ROSEMARY LOVELACE FAIT ÇA DEVANT – ROSEMARY LOVELACE FAIT ÇA DEVANT TOUT LE MONDE LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, lundi 26 février 2024.

Rosemary Lovelace, grande prêtresse des romans à l’eau de rose, vous convie à une performance inédite : l’écriture en direct « liiiiive » de son 548 ème roman! Accompagnée au piano par Thérèse, son insolente secrétaire qui va suivre tant bien que mal l’inspiration déjantée de sa patronne, elle déroule son éternelle recette : une jeune fille un peu oie blanche à la recherche de l’homme idéal ! « La Lovelace » en fait voir de toutes les couleurs à son héroïne, à l’image des airs coquins et fantaisistes qui ponctuent le récit. Et pour rester « in », elle propose au public une fin interactive. Ne croyez pas les journaux à scandale qui la brocardent : « La vieille Rose » en a encore sous le capot! Nom de l’auteur, des artistes, du metteur en sce`ne : Avec : Marie CHARLET (Rosemary Lovelace) et Anne CADILHAC (Thérèse)Metteur en scène : Frantz MOREL A L’HUISSIERAuteurs : Marie CHARLET et Frantz MOREL A L’HUISSIERMise en corps : Philippe BONHOMMEAUArrangements : Anne CADILHAC et Emmanuel DUBUSScénographie : Agathe DE LOUVIGNYCréation Lumières : Elsa LEFORESTIERSon : Manu MORAISCréation Maquillage : Emeline OLIVERPerruque : Gérard MOREL A L’HUISSIERProduction : Cie Le Piano Écarlate

Tarif : 18.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-26 à 19:30

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75