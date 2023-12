UN PERE A AIMER LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 24 janvier 2024, Paris.

o Dire je t’aime à son père, facile ? Pas toujours !Pendant une soirée festive, Guillaume allume son portable. Deux messages vocaux bouleversent alors sa vie …Entre rires et émotions, cette histoire est avant tout la nôtre : avoir un père, s’y confronter, s’interroger, perdre ses repères, pardonner, être père…Émouvant, drôle et authentique, ce spectacle donne une furieuse envie d’amour et de poésie.À découvrir d’urgence.COMÉDIEN : MICHAËL LOUCHART – MISE EN SCÈNE : MÉLANIE SANDTCrédits : comédiens, auteurs, : Michaël Louchartmetteurs en scène : Mélanie SandtProduction : VERONE PRODUCTIONS

Tarif : 16.00 – 27.30 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:30

Réservez votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75