JEREMIE ESKENAZI LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris JEREMIE ESKENAZI LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 11 janvier 2024, Paris. Qu’est-ce que le judaïsme ? Comment devenir Juif ? Les Juifs sont-ils vraiment riches ? Peut-on grandir normalement avec une mère juive ?Venez découvrir les réponses à toutes vos questions dans un one-juif-show jubilatoire !Un spectacle pour les Juifs, les non-Juifs… et les autres.Critiques : Le meilleur spectacle de l’univers – La mère de l’auteur Tu ne rateras point ce spectacle – Moïse“Je n’avais pas autant ri depuis l’invasion de la Pologne” – Adolf H.En bonus : une place achetée, une circoncision offerte.auteurs : Jérémie Eskenazi co écrit avec Nina Azoulaimise en scène : Alicia Sebriencomédien : Jérémie Eskenazi

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 21:00 Réservez votre billet ici LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75 Détails Catégories d’Évènement: 75, Paris Autres Code postal 75009 Lieu LA DIVINE COMEDIE - SALLE 2 Adresse 2,rue saulnier Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LA DIVINE COMEDIE - SALLE 2 Paris Latitude 48.87586 Longitude 2.344476 latitude longitude 48.87586;2.344476

LA DIVINE COMEDIE - SALLE 2 Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/