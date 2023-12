SUR LES RUINES DE BABEL L – Sur les ruines de Babel L LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Qu’est-ce qui relie Babel, la chienne et la mère, Adam dit Poussière d’étoile, Lucien, Fernand et Krane dit LaFlamme, Louie et Marie Anne, Suzanne et Isabelle, Tekoa et la Grosse Tête et la Tête Maigre du coyote ? La douleur, peut-être. La vengeance, sans doute.Dans ce Western contemporain où les mots fusent plus que les balles, la langue d’Haïla Hessou, texturée, mythologique, nous plonge au cœur du désir et de la vengeance. Les personnages profitent de leurs privilèges ou s’élèvent contre les oppressions pour rompre par le fusil le cycle de la violence.Par un travail sur le conte et sur le travestissement, Lucie Durand, Marion Träger et Marceau Deschamps-Ségura prêtent leur voix et leur chair à ce sauvage bestiaire qui cherche, du dedans de la blessure, à reconstruire l’humanité. La musique de Léa Moreau explore encore le bruissement et embrasse la fibre épique. La lumière et la scénographie de Coriane Alcalde habillent cette excursion dans un occident mythologique qui nous rappelle, par touches, celui que nous connaissons.Dans cette première collaboration entre la Compagnie Acteurs Artisans et les Chants égarés, fidèlement accueillie chaque saison au théâtre, Marceau Deschamps-Ségura poursuit son enquête sur le récit, l’héritage et la violence, avec un attachement viscéral à la tendresse et à l’humour pour panser les blessures qui sont les nôtres.Texte : Haïla Hessou Mise en scène : Marceau Deschamps-Ségura Jeu, manipulation & musique :Marion TrägerLucie DurandMarceau Deschamps-Ségura&Léa Moreau Conception marionnettes : Marion Träger Conception lumière, accessoires et scénographie : Coriane AlcaldeConception musicale et sonore : Léa Moreau

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 10:00

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris