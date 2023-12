ALZHEI’MERE LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 Paris, 6 janvier 2024, Paris.

ALZHEI’MEREUn spectacle que vous n’êtes pas prêts d’oublierUn sujet noir abordé avec un bel humour haut en couleurs !Chercher la magie et le grain de folie pour s’évader, c’est le pari de Sophie qui utilise son imagination extravagante pour accepter la maladie de sa mère.Un hymne à la vie plutôt qu’une fatalité. Une évocation touchante de son propre vécu avec humour pétillant et quelques vocalises.De et par : Sophie BelvisiReprésentée par: Skipi Prod et Charlotte CalmelMise en scène : Chrystelle CanalsDurée du spectacle : 1h15

Tarif : 15.50 – 20.50 euros.

Début : 2024-01-06 à 18:00

Réservez votre billet ici

LA DIVINE COMEDIE – SALLE 2 2,rue saulnier 75009 Paris 75